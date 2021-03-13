«أمن طرابس»: القبض على شابين أجبرا مواطن على التصوير عاريا وسرقا منزله وسيارته

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 11:16 مساء
مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ألقى أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة، اليوم السبت، القبض على شابين في العشرينات من عمرهما سطا على منزل أحد المواطنين بمنطقة الكحيلي، وقام بتصوير صاحبه عاريًا بهدف ابتزازه للتنازل عنوة عن سيارته، ودفع مبلغ مالي يقدر بنحو سبعة آلاف دينار.

وقدم المجني عليه، السبت، بلاغًا إلى مركز شرطة عين زارة بخصوص الواقعة، حيث تشكل فريق للتحري للبحث عن المطلوبين، وفق ما نشرت مديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت المديرية إلى رصد المتهمين الاثنين ثم القبض عليهما خلال استقلالهما سيارة المجني عليه، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما، وإحالتهما إلى النيابة.

وأثنت المديرية على «شجاعة» المجني عليه، وقالت: «عدم خوف المجني عليه من الفضيحة التي كان يعول عليها المجرمين، قادت للقبض عليهما. هذه رسالة هامة أن الشرطة هي ملاذ الأمن و أن ما يحدث مع أي منا لا يجب أن يجعلنا نخاف من التبليغ واللجوء للسلطات المختصة».

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