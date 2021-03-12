«أمن طرابلس»: ضبط المتورط في قتل شاب بالحي الصناعي

مقر مديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط أعضاء فرقة التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس «أحد المجرمين الخطرين» بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي، والمتورط في جريمة قتل شاب.

وروع الجاني سكان الحي الذي يقطنه بطريق الأسلاك مستخدما سلاحه الناري، حيث لم يستطع أحد الاقتراب بينما أطلق النار على رأس الشاب ليرده قتيلا، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتوجه أعضاء فرقة التحري إلى مكان الواقعة، حيث عثروا على المتهم فوق سطح منزل شقيقه ممسكا بسلاحه، وتوعد من يقترب منه، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليه بعد تعرضه لإصابة غير قاتلة بطلق ناري، ثم نقله للإسعاف وبعدها جرى التحقيق معه، واعترف بما نسب إليه، وجرى تحريز سلاح الجريمة، وفوارغ الطلقات النارية، بالإضافة لسيارة يستعملها تحمل شعار جهة عسكرية.