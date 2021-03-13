«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (السبت 13 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 04:28 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عدد ساعات طرح الأحمال على طول وعرض البلاد، اليوم السبت 13 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن طرح الأحمال سيستقر عند ساعتين اليوم السبت، في الجناحين الغربي والجنوبي، فيما يصل إلى ساعتين في الجناح الشرقي، مقارنة بأمس الجمعة، الذي لم يتم طرح أحمال خلاله، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجمو،عة في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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