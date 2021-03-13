«الأرصاد» يعلن توقعاته للطقس من السبت إلى الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 10:40 صباحا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لطقس الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من اليوم السبت، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الغربية، خصوصا الممتدة من غات إلى غدامس قد تصحبها سحب رعدية، بينما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار الأحد على الخليج ومناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس غائم اليوم وصباح غد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا على المرتفعات الجبلية.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و23 درجة وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر غدا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 20 و26 درجة، ولا تتجاوز 18 درجة على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- الطقس غائم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصا على غدامس والحمادة وغات تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما قد يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وتتحول غدا إلى شمالية فشمالية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و33 درجة، و لا تتجاوز 25 درجة على غدامس - الحمادة والجفرة وتنخفض غدا.

الكفرة - السرير - تازربو:
- الطقس قليل السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 27 و31 در جة، وتسجل ارتفاعا غدا.

جدول بحالة الطقس على عدد من المدن الليبية، السبت 13 مارس 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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