مستشار الأمن القومي الأميركي: سندعم عقد الانتخابات في ليبيا.. وسنعزز مساءلة المقوضين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 12:59 صباحا
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان. (اأرشيفية: الإنترنت)

قدم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التهنئة إلى الشعب الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، نيابة عن الرئيس جو بايدن، قائلا إن بلاد «ستدعم عقد الانتخابات» العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال، في بيان أمس الجمعة، «يستحق الليبيين هذه الفرصة لاختيار قادتهم من خلال العملية الديمقراطية، واستعادة سيادتهم بعيدا عن التدخل الأجنبي والعنف، وتأمين مستقبل أكثر إشراقا، بعد سنوات مؤلمة من الصراع الأهلي والاضطرابات السياسية».

ولفت إلى وقوف الولايات المتحدة إلى جانب «كل الملتزمين بالانتخابات»، ودعم جهود الأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، معقبا: «سنعمل على تعزيز المساءلة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون».

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وتابع: «لقد فشل منطق التصعيد العسكري الفارغ»، مشيرا إلى أن الوقت جاء للدول «التي أرسلت المرتزقة والأسلحة التي تضر بالليبيين الأبرياء؛ لبدء انسحابهم واحترام الدعوات الليبية المتكررة للانتقال السياسي السلمي».

واختتم: «الآن فرصة لليبيين لإلقاء أسلحتهم، وحل خلافاتهم سلميا، والاشتراك في حقبة جديدة من القانون والنظام، ليكتبون لأنفسهم فصلاً أكثر استقرارًا وازدهارًا في تاريخهم».

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