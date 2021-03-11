أبوبكر انقدازن: ملتقى قريب للإعلان عن مجلس واحد يضم جميع الطوارق في ليبيا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 11 مارس 2021, 04:26 مساء
رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الشيخ أبوبكر الفقي انقدازن. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الشيخ أبوبكر الفقي انقدازن، اليوم الخميس، إن ملتقى سيعقد قريب يجمع كافة الطوارق من أجل الإعلان عن مجلس واحد يضم جميع الطوارق في ليبيا، مهنئا الليبيين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ونيلها الثقة من مجلس النواب.

وأوضح انقدازن في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الجمعية العمومية للمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق عقدت اليوم اجتماعات في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا مع لجنة التواصل التي كلفها المجلس خلال اجتماع بمنطقة تويوه نهاية يناير الماضي من أجل التواصل مع المجلس الأعلى للطوارق بهدف توحيد المجلسين في مجلس واحد يمثل جميع قبائل الطوارق في ليبيا.

وأضاف أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تنظيم ملتقى للطوارق خلال الفترة القريبة القادمة سيجري من خلاله الإعلان عن مجلس واحد يضم جميع قبائل الطوارق في ليبيا دون إقصاء أو تهميش لأحد وإنهاء الأجسام التي تعلن هنا وهناك بدون الرجوع لمشايخ الطوارق في ليبيا.

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وتقدم المجلس الاجتماع لقبائل الطوارق في ليبيا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في أوباري بالتهنئة للشعب الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة من مجلس النواب، معتبرا أن هذه الخطوة بمثابة «انتصار لليبيين» مؤكدا بالقول: «إننا طوارق ليببا ندعم كل جهود المصالحة والوحدة ببن كل الليبيين».

اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في أوباري. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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