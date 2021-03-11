غوتيريس: اعتماد الحكومة الليبية الجديدة خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار والأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 01:09 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ترحيب الأمين العام باعتماد مجلس النواب الليبي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، معتبرا أنها «خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا»، حسب بيان صادر عن الناطق، الأربعاء.

وأثنى غوتيريس على مجلس النواب ومنتدى الحوار السياسي الليبي بسبب «جهودهم لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام». كما وجه التحية إلى «اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والسلطات المحلية في سرت لتأمين هذه الجلسة الهامة لمجلس النواب».

ودعا أمين عام الأمم المتحدة الحكومة الجديدة إلى «التعاون مع مجلس النواب على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ، ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 »؛ مجدداً التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في «جهوده لتعزيز السلام والاستقرار».

وحصلت الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة الأربعاء على ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، فيما وجه التهنئة لها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مبديًا «كامل الاستعداد» لتسليم المسؤوليات لها «بكل رحابة صدر».

وقال رئيس المجلس فائز السراج في بيان، إن «ما تم اليوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام»، داعيًا الجميع إلى «التكاتف والوحدة والتسامح من أجل ليبيا ونهضتها».

كما أكدت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني أنها «على استعداد تام لتسليم المهام وكافة وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة».

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