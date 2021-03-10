الدبيبة يشكر «الموقتة» و«الوفاق».. ويدعو مجلس النواب إلى الالتئام في أي مدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 01:27 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمام مجلس النواب، 9 مارس 2021، (الإنترنت)

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالشكر للحكومة الموقتة وحكومة الوفاق لعملهما في الظروف الصعبة، شاكرا بعثة الأمم المتحدة وأعضاء لجنة الحوار السياسي والدول التي أسهمت في استضافة جلسات الحوار، وعلى رأسها ألمانيا وسويسرا وتونس وكل الدول وكذلك الدول الشقيقة والصديقة والجارة التي دعمت المسار إلى أن توج باجتماع النواب في سرت.

وأكمل الدبيبة، محدثا أعضاء مجلس النواب: «أحتاج إلى مساعدتكم في هذه الشهور الضيقة القليلة، وأريدكم أن تكونوا معي، وأتمنى أن تجتمعوا في أي مكان في ليبيا ليس سرت أو غدامس فقط، نريدكم أن تجتمعوا في طرابلس وسبها والجفرة، ويجب أن نرفع كلمة ليبيا واحدة».

كما ناشد الليبيين الالتئام وتعويض ما فاتهم خلال فترة الانقسام، مؤكدا أن الأمة الليبية ما زالت بحاجة إلى نوابها لأن الكثير من الاستحقاقات ما زالت تنتظرهم، بداية من إقرار الموازنة الموحدة وقانون الاستفتاء أولا، ووصولا إلى قانون فعال للحكم المحلي ومن ثم الانتخابات.

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