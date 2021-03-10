ديوان المحاسبة يبحث مع شركة الكهرباء صيانة 13 وحدة معطلة ترفع القدرات إلى 900 ميغا

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير المالية ومسؤولي شركة الكهرباء, 9 مارس 2021.(ديوان المحاسبة(

بحث ديوان المحاسبة مع الشركة العامة للكهرباء الإجراءات المستهدفة من الشركة بخصوص مجموعة من العمرات والصيانة لـ13 وحدة من الوحدات العاطلة منذ فترة طويلة، ويمكن صيانتها قبل الذروة الصيفية، بما يرفع القدرات الإنتاجية بنحو 900 ميغاوات، ومناقشة المخصصات المالية التي تحتاجها الشركة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الثلاثاء، مع وزير المالية بحكومة الوفاق، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومسؤولين تنفيذيين بالشركة، وعدد من المختصين بديوان المحاسبة، استكمالا للاجتماع السابق بشأن الإجراءات العاجلة لمعالجة قصور الطاقة الكهربائية عن تلبية متطلبات الشبكة الكهربائية.

كما التقى شكشك مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، للتنسيق في سرعة توفير المخصصات وتسييلها لتنفيذ الصيانات العاجلة.

وبحسب البيان، خلصت الاجتماعات إلى ضرورة البدء الفوري في تنفيذ هذه الصيانات، وتسييل المخصصات اللازمة لها وعدم تأخيرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من الجهات ذات الاختصاص لتذليل الصعوبات التي قد تعيق التنفيذ.

محافظ مصر ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك, 9 مارس 2021.(ديوان المحاسبة(