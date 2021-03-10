تحت تأثير الخمر.. أخ يقتل شقيقه في الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 08:28 صباحا
قاتل شقيقه في منطقة الهضبة، 9 مارس 2021، (أمن طرابلس)

شهدت منطقة الهضبة الشرقية جريمة أقدم فيها رجل في الخمسين من العمر على طعن شقيقه بسلاح أبيض، داخل مسكنهما العائلي، ليرديه قتيلا.

وكشف مركز شرطة الهضبة تفاصيل الواقعة، التي حدث ليلة الإثنين الماضي، إذ عاد الجاني إلى البيت في وقت متأخر، وكان تحت تأثير الخمر، حينها نشبت مشادة بينه وبين شقيقه، حسب بيان نقلته مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تطور الأمر إلى حد إشهار الجاني «حربة»، وطعنه شقيقه في مقتل، متسببا في إراقة دمائه، ليفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وتلقى مركز الشرطة بلاغا بالواقعة في الثالثة صباح اليوم التالي، حيث انتقل ضابط تحقيق رفقة أعضاء التحري لمكان الواقعة، ووجدا جثة المجني عليه مضرجة بالدماء.

وانتشر أعضاء التحري بالمنطقة بحثا عن القاتل حتى العثور عليه، وبحوزته أسلحة بيضاء، وبالتحقيق معه أفاد بأن الشجار كان سببه نزاع عائلي على إرث، واتخذت بشأنه الإجراءات القانونية.

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