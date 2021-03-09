ننشر أسماء تشكيل حكومة الوحدة المقدمة إلى مجلس النواب لمنحها الثقة

عبدالحميد الدبيبة خلال كلمة أمام مجلس النواب المنعقد في سرت، 9 مارس 2021. (الإنترت)

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد الدبيبة بأسماء تشكيله الحكومي إلى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك في جلسة منح الثقة.

وتلا الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، الأسماء أمام مجلس النواب.