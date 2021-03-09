الناطق باسم حكومة الوحدة: 6 مرتكزات رئيسية في اختيار التشكيل.. والدبيبة صاحب حقيبة الدفاع

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أمام مجلس النواب، 9 مارس 2021، (الإنترنت)

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن التشكيل المقترح للحكومة تمحور حول ستة مرتكزات رئيسية، هي: التنوع دون الإخلال بمسألة الكفاءة، وتمثيل المرأة والشباب، وتحقيق اللامركزية، والإدارة العادلة للثروات.

وأضاف حمودة: «هناك 26 وزارة في الحكومة وليس 35 وزارة كما يروج، إضافة إلى ستة وزراء دولة يعتبرون مستشارين ولهم مقعد في مجلس الوزراء»، حسب كلمته أمام جلسة مجلس النواب في سرت، اليوم الثلاثاء.

وتابع: «جرى اختيار ممثلين عن الدوائر الـ13 في ليبيا، وبقيت وزارة الدفاع شاغرة، وسيكون رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة صاحب الحقيبة حتى التوافق على وزير دفاع مع المجلس الرئاسي».