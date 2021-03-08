توزيع حوافظ مرتبات 5 أشهر لفروع حرس المنشآت بالمنطقتين الوسطى والشرقية

عملية توزيع حوافظ مرتبات حرس المنشآت بالمنطقة الوسطى والشرقية. (حرس المنشآت النفطية)

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية توزيع حوافظ مرتبات خمسة أشهر لفروع الجهاز بالمنطقتين الوسطى والشرقية إلى المندوب المالي للمنطقة الشرقية بلقاسم امبيوة، وذلك لتوزيعها على المصارف تمهيدًا لتحويلها إلى حسابات مستحقيها.

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن تسليم حوافظ مرتبات أشهر «يناير وفبراير ومارس وأبريل ويوليو لسنة 2020» جرت ظهر اليوم الإثنين، بمقر الإدارة المالية للجهاز بناء على تعليمات رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب، التي تقضي «بضرورة الإسراع في صرف المرتبات المستحقة لكل منتسبي الجهاز وضمان حقوقهم المالية، وفق القوانين واللوائح الرسمية».

وأوضح الجهاز أن عملية توزيع حوافظ المرتبات جرت بإشراف كل من مدير الإدارة المالية للجهاز خالد الأجنف، ومدير إدارة العلاقات العامة بالجهاز طه غرودة، منوهًا إلى أن مرتبات الفرع الجنوبي (أوباري - فزان) من شهر مايو إلى غاية شهر ديسمبر 2020 سيتم توزيعها على المندوبين صباح غد الثلاثاء.

كما نوه الجهاز إلى أن مرتبات فرع الجهاز بالمنطقتين الشرقية والمنطقة الجنوبية (أوباري - فزان) للأشهر «أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019» ستوزع يوم الأحد المقبل الموافق 14 مارس الجاري، وكذلك الأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل 2020 لفروع المنطقة الجنوبية ستوزيع صباح يوم الأحد المقبل الموافق 14 مارس.

وأشاد جهاز حرس المنشآت النفطية بجهود كل مَن ساهم في العمل على صرف مرتبات أعضاء الجهاز سواء العاملين فيه أو بالجهات الرسمية ذات العلاقة.

عملية توزيع حوافظ مرتبات حرس المنشآت بالمنطقة الوسطى والشرقية. (حرس المنشآت النفطية)

عملية توزيع حوافظ مرتبات حرس المنشآت بالمنطقة الوسطى والشرقية. (حرس المنشآت النفطية)

عملية توزيع حوافظ مرتبات حرس المنشآت بالمنطقة الوسطى والشرقية. (حرس المنشآت النفطية)