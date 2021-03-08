البعثة الأممية ترحب بانعقاد مجلس النواب في سرت: «خطوة مهمة لتلبية تطلعات الشعب الليبي»

المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في سرت، اليوم الإثنين، للتداول بشأن التصويت على منح الثقة للقائمة الوزارية المقترحة من رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، معربة عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من أعضاء المجلس في الجلسة.

وأشادت البعثة برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وأعضاء المجلس «لعقد جلسة موحدة بعد سنوات عديدة من الانقسام وتعطل عمل المجلس»، وفق بيان لها اليوم.

إعادة توحيد مؤسسات الدولة

ورأى البيان أن هذه الجلسة «تمثل خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات لطالما راودت الشعب الليبي في إعادة توحيد البلاد وجميع مؤسسات الدولة». كما أشادت البعثة كذلك بـ«جهود جميع الأطراف المعنية التي مكّنت من عقد هذا الاجتماع، لا سيما اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات المحلية والجهات الفاعلة الاجتماعية البارزة في سرت وقيادة حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية التي تم اختيارها أخيرًا».