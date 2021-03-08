«استشارية مكافحة كورونا» تحدد خمس فئات للمستهدفين بتلقي اللقاح المضاد للفيروس

عملية فحص عينات (أرشيفية: الإنترنت).

أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، التابعة لحكومة الوفاق، بتقسيم المستهدفين بتلقي اللقاح المضاد للوباء إلى خمس فئات.

وبينت اللجنة في اجتماعها، الأحد، تفاصيل هذه الفئات كما يلي: الأولى: العاملون في الخط الأمامي (الفرز - العزل - العنايات - المعامل والرصد والاستجابة والمطعمات)، بحسب ما نشرته اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

توحيد جهود المؤسسات

أما الفئة الثانية فتشمل: دور الرعاية والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن 60 عاما فما فوق. الفئة الثالثة: جميع العاملين في القطاع الصحي. الفئة الرابعة: الذين يعانون الأمراض المزمنة ما بين سن 18 إلى 60. الفئة الخامسة: الذين تتجاوز أعمالهم 50 عاما، يليهم الذين فوق الأربعين، ثم من هم فوق الثلاثين، ثم من تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة. يليهم المهاجرين (الهجرة غير الشرعية)، والأجانب المقيمين وغير المقيمين.

تم التأكيد خلال الاجتماع، الذي شهد مشاركة ممثلي كل القطاعات والجهات المعنية، على «أهمية العمل التضامني الجماعي، وتوحيد جهود كافة المؤسسات والجهات والمراكز بين وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وكل جهة تقوم بدورها الذي أسند إليها حسب اختصاصها ومهامها»،

واستعرض المشاركون مصفوفة العمل المشترك فى تنفيذ برنامج التطعيمات، حيث يعهد بموجبها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض عملية الإشراف وتنفيذ برنامج التطعيم ضد الفيروس، وتوزيع الطعم المضاد له بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي، وتنفيذ التدريبات اللازمة فيما يتعلق بهذين المحورين. ويعهد إلى وزارة الصحة عملية التخلص من المخلفات الطبية، والتبليغ والمتابعة مع الأعراض الجانبية الخاصة باللقاحات، والتدريب في هذين المحورين.