مالية الوفاق: تسليم أذونات مرتبات يناير وفبراير لـ«المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 07:22 مساء
وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تسليم أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير إلى إدارة العمليات المصرفية التابعة للمصرف المركزي، حسب منشور صادر عن الوزارة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن بيان صادر عن المصرف المركزي تنفيذ رواتب شهري يناير وفبراير 2021؛ تفاديًا لتأخر صرف مرتبات المواطنين جراء عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري، وتقديرًا لحالة الضرورة.

اقرأ أيضًا: الكبير يطمئن دبيبة بشأن المرتبات

وفي البيان نفسه، أوضح المركزي أنه بادر في 24 يناير الماضي بتقديم مقترح لترتيبات مالية موقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير 2021، والاتفاق مع وزارة المالية في حكومة الوفاق بمشاركة الأطراف المالية.

في المقابل، قالت وزارة المالية بالحكومة الموقتة إن سبب تأخير المرتبات الخاصة بشهري يناير وفبراير سببه «رفض مصرف ليبيا المركزي تنفيذ وعوده بتمويل حسابات الوزارة بالاقتراض لتغطية المرتبات إلى حين اعتماد الميزانية 2021، بحجة عدم وجود تغطية مالية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مندوب ليبيا لدى «يونيسكو» يثمن قرار «الرئاسي» الانضمام لاتفاقية صون التراث ...
ليبيا
قريميدة لـ«بوابة الوسط»: ملعب بنغازي جاهز بملاحظات الكاف 10 مارس.. أما طرابلس ...
رياضة محلية
موزمبيق: أنصار «داعش» يتسببون في أزمة جوع ونزوح 670 ألف شخص
دولى
المصراتي يطالب بمراجعة الأرقام «الفلكية» في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تتخطى الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم
دولى
دياب يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط استمرار الاحتجاجات
عربى
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من «فيفا»
رياضة محلية
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
إبراهيموفيتش يستعين بدراجة للوصول إلى مهرجان سان ريمو بعد حادث طريق
رياضة عالمية
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
«فاو» تدق ناقوس الخطر: ليبيا تواجه انعدام أمن غذائي شديدا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فينغر يقدم اقتراحا جديدا مثيرا حول التسلل