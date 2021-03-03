الكبير يطمئن دبيبة بشأن المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 03:41 مساء
لقاء دبيبة والكبير بمقر المصرف المركزي في طرابلس. الأحد 14 فبراير 2021. (أرشيفية: المصرف المركزي))

قال رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة إنه أجرى صباح الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير للاستعلام عن سير عملية دفع مرتبات المواطنين لشهري يناير وفبراير 2021. أوضح دبيبة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طمأنني السيد المحافظ بأنه سيتم تنفيذها (المرتبات) اليوم الأربعاء 03/03/ 2021».

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن بيان صادر عن المصرف المركزي تنفيذ رواتب شهري يناير وفبراير 2021؛ تفاديًا لتأخر صرف مرتبات المواطنين جراء عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري، وتقديرًا لحالة الضرورة. وأوضح بيان المركزي أنه بادر في 24 يناير الماضي بتقديم مقترح لترتيبات مالية موقتة وموحدة لشهري يناير وفبراير 2021، والاتفاق مع وزارة المالية في حكومة الوفاق بمشاركة الأطراف المالية.

لكنه أشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «لم يصدر قراره باعتماد تلك الترتيبات» حتى الآن.

وفي منتصف فبراير، التقى دبيبة محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير بمقر المصرف في العاصمة طرابلس،حيث ناقشا «جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة، وتوحيد مؤسسات الدولة تحقيقًا للأهداف الوطنية».

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