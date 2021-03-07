وفاة حالة وتسجيل 4 إصابات «كورونا» داخل العناية الفائقة بمستشفى المقريف في أجدابيا

مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي. (تصوير: صلاح ناصف)

أكد رئيس قسم العناية الفائقة بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي في أجدابيا، محمد عطية العريبي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، وفاة حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل إصابة أربع حالات أخرى بالفيروس داخل القسم، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لهم.

وأوضح العريبي، أن الحالة التي توفيت تعود لامرأة ليبية مسنة كانت مصابة بجلطة دماغية لكنها كانت تعاني أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالقسم اتخذت كافة الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة تجاه الحالات المرضية الأخرى.