زينينغا لـ«المنفي» ونائبيه: نأمل عقد جلسة مجلس النواب غدا دون عراقيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 04:47 مساء
المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني خلال لقاء مع الأمين العام المساعد المنسق الخاص للبعثة الأممية ريزدون زينينغا في طرابلس، 7 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمنفي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأحد، بمدينة طرابلس الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.

وحسب المكتب الإعلامي الخاص بالمنفي «جرى خلال اللقاء الحديث عن الوضع الحالي، وآخر تطورات الوضع في ليبيا، والاستحقاقات المقبلة.

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وأكد المنسق الأممي أن أعضاء مجلس الأمن يدعمون نتائج حوار جنيف، معربين عن آملهم أن تعقد جلسة مجلس النواب الليبي المزمع عقدها يوم غدًا الإثنين دون أن تحدث فيها أي عراقيل.

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