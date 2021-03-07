عبر رسالة لـ«عقيلة».. ارحومة يأمل البت بالاستحقاق الدستوري في جلسة «النواب»

إحدى جلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، (أرشيفية: الإنترنت)

عبر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني ارحومة، عن «الأمل في البت بالاستحقاق الدستوري في جلسة مجلس النواب المرتقبة خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لآخر مراحل العملية الدستورية»، وذلك في رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأشارت الرسالة، التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها الأحد، إلى «مخرجات اللجنة الدستورية بالغردقة بجمهورية مصر العربية، المعتمدة في تاريخ 19 يناير 2021 وتاريخ 12 فبراير 2021، التي خلصت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، واتخاذه قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات العامة المقبلة بعد إجازته من قبل الشعب عبر استفتاء عام عليه».

والأحد، وصل رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل والوفد المرافق له، إلى مطار القرضابية الدولي على متن أول رحلة طيران مدنية إلى المطار، بعد توقف دام سنوات، وذلك استعدادًا لجلسة مجلس النواب المقرر انعقادها في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة.

والأسبوع الماضي، التقى وفد، يمثل الهيئة التأسيسية، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، بمقر البعثة في طرابلس. وخلال اللقاء، عبرت الهيئة التأسيسية عن أملها في أن «تساهم البعثة في استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور».