عبر رسالة لـ«عقيلة».. ارحومة يأمل البت بالاستحقاق الدستوري في جلسة «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 04:13 مساء
إحدى جلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، (أرشيفية: الإنترنت)

عبر  رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني ارحومة، عن «الأمل في البت بالاستحقاق الدستوري في جلسة مجلس النواب المرتقبة خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لآخر مراحل العملية الدستورية»، وذلك في رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأشارت الرسالة، التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها الأحد، إلى «مخرجات اللجنة الدستورية بالغردقة بجمهورية مصر العربية، المعتمدة في تاريخ 19 يناير 2021 وتاريخ 12 فبراير 2021، التي خلصت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، واتخاذه قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات العامة المقبلة بعد إجازته من قبل الشعب عبر استفتاء عام عليه».

والأحد، وصل رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل والوفد المرافق له، إلى مطار القرضابية الدولي على متن أول رحلة طيران مدنية إلى المطار، بعد توقف دام سنوات، وذلك استعدادًا لجلسة مجلس النواب المقرر انعقادها في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة.

والأسبوع الماضي، التقى وفد، يمثل الهيئة التأسيسية، المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، بمقر البعثة في طرابلس. وخلال اللقاء، عبرت الهيئة التأسيسية عن أملها في أن «تساهم البعثة في استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موزمبيق: أنصار «داعش» يتسببون في أزمة جوع ونزوح 670 ألف شخص
دولى
المصراتي يطالب بمراجعة الأرقام «الفلكية» في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تقرير استخباراتي أميركي: الصين تتخطى الولايات المتحدة كأكبر قوة بحرية في العالم
دولى
دياب يطالب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط استمرار الاحتجاجات
عربى
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
4 مهام منتظرة تمهد لرفع الحظر الدولي من «فيفا»
رياضة محلية
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
إبراهيموفيتش يستعين بدراجة للوصول إلى مهرجان سان ريمو بعد حادث طريق
رياضة عالمية
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
«فاو» تدق ناقوس الخطر: ليبيا تواجه انعدام أمن غذائي شديدا
ليبيا
قادمة من لبنان.. النيجر تعلن عن أكبر عملية ضبط للقنب الهندي قبل تهريبها إلى ...
ليبيا
بعد نفي «مواصلات الوفاق».. وزير إسرائيلي: تسرب النفط الإيراني في «المياه ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فينغر يقدم اقتراحا جديدا مثيرا حول التسلل