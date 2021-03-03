«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي والجبل الأخضر وطبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي.

كما أظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، هبوب رياح نشطة، شمالية غربية إلى شمالية، على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، تتراوح سرعتها بين 20 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة نهار اليوم.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية، والرؤية متوسطة بسبب الأتربة المثارة.