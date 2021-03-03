الكوني: انتخاب بوعزوم رئيسا للنيجر سابقة أفريقية تاريخية وانتصار للاندماج والتسامح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 08:30 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد موسى الكوني، (أرشيفية: الإنترنت)

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، موسى الكوني، انتخاب محمد بوعزوم رئيسًا لجمهورية النيجر، بـ«سابقة أفريقية تاريخية، وانتصار للاندماج والتسامح».

وأجرى الكوني اتصالًا مع بوزعزوم لتهنئته، قائلًا: «لقد أحدث الشعب النيجري، باختياره رئيسًا من أقلية عربية، سابقة أفريقية تاريخية، محل إجلال وإكبار، ولقد انتصر للديمقراطية، وللاندماج والتسامح لنسيجه المتكامل من هوسة وعرب وتبو وطوارق»، حسب تغريدة على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، أمس الثلاثاء.

وأشاد الكوني برئيس النيجر السابق محمد يوسوفو، مشيرًا إلى أن «هذا الانتصار للديمقراطية» هو بصمة ليوسوفو الذي «مهد للتلاحم الوطني بين أبناء شعبه كافة».

واختتم: «نثق بأن صديقنا الرئيس محمد بوعزوم سيواصل نهجه لبناء السلام والازدهار للبلاد، وأن ليبيا حريصة على دعم ذلك، وعلى وحدة واستقرار النيجر».

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