«أوقاف سبها» تقرر قفل المساجد في صلاة الجمعة المقبلة

مسجد ابن القيم الجوزية في سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

طلب مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموقتة في مدينة سبها، من اللجان الإدارية بالمساجد قفل المساجد في صلاة الجمعة المقبلة داخل نطاق البلدية، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما طلب مكتب هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كتابه، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن «يكتفي القيم بالآذان فقط مع إضافة صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم مع الآذان».

وأشار مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في سبها إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على كتاب المجلس البلدي سبها ذي الرقم الإشاري (190) المؤرخ في 28 فبراير الماضي بشأن توقف صلاة الجمعة.