«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق.. ورياح نشطة غربًا الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على غالب مناطق ليبيا اليوم الأحد، فيما تنشط الرياح من مساء الثلاثاء المقبل على غرب ليبيا.
رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
-السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب على بعض المناطق في الصباح الباكر.
-الرياح شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، تنشط من مساء يوم الثلاثاء على غالب المناطق.
-درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء على بعض المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات– مرادة:
- الطقس قليل السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل وفي الصباح الباكر.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و23 درجة، ولا تتجاوز 15 درجة على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.
الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- الطقس مشمس.
- الرياح شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و23 دردة، وتصل على غات وغدامس إلى 27 درجة.
الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس مشمس.
الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و23 درجة.