«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب المناطق.. ورياح نشطة غربًا الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 10:10 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على غالب مناطق ليبيا اليوم الأحد، فيما تنشط الرياح من مساء الثلاثاء المقبل على غرب ليبيا.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
-السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب على بعض المناطق في الصباح الباكر.
-الرياح شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، تنشط من مساء يوم الثلاثاء على غالب المناطق.
-درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و22 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء على بعض المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات– مرادة:
- الطقس قليل السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل وفي الصباح الباكر.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 و23 درجة، ولا تتجاوز 15 درجة على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- الطقس مشمس.
- الرياح شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و23 دردة، وتصل على غات وغدامس إلى 27 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس مشمس.
الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و23 درجة.

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