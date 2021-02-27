رئيس «القابضة للاتصالات» يلتقى الشركات الأميركية الراغبة في العمل في ليبيا

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، الدكتور فيصل قرقاب، الخميس الماضي، مجموعةً من شركات الاتصالات والتقنية الأميركية الراغبة في العمل في ليبيا.
واستعرض اللقاء الذي حضره مديرة غرفة التجارة الأميركية - الليبية ديبي هيرست، والملحق الاقتصادي لسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدور الحيوي الذي تقوم به «القابضة للاتصالات» والشركات التابعة لها في مجال تقديم خدمات الاتصالات في ليبيا، وأهمية التعاون مع الشركات الأميركية للمساهمة في التطوير والاستثمار في هذا القطاع.
وقال قرقاب، إن خطة الشركة القابضة 2021-2023، تهدف إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الاستثمارات في البلاد، مؤكدا أن الشركات العالمية تعتبر شريكاً استراتيجياً على صعيديْ التطوير والاستثمار، كما أن الشركة القابضة للاتصالات تتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين.
وفي اللقاء، مثَّل سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، الملحق التجاري دانيال ليس، الذي نقل وجهة نظر السفير بأن «الولايات المتحدة تدعم جهود الشركة القابضة للاتصالات لجذب الشركات الأميركية للاستثمار في ليبيا وتثمن جهود رئيسها الدكتور فيصل قرقاب لجعل ذلك حقيقة واقعة».
وأشار السفير إلى أن «التقدم في تكنولوجيا الاتصالات إلى جانب الاستقرار السياسي، سيفتح فرصًا اقتصادية أكبر لليبيين ويجعل ليبيا شريكًا استثماريًا أقوى».
من جهتها قالت «هيرست»: «نسعى إلى العمل مع القابضة للاتصالات لتعزيز الشراكات بين الشركات الليبية والأميركية في مجال الاتصالات والتقنية، والتطلع لرؤية الخطوات الاقتصادية المتطورة التي ستحققها ليبيا في السنوات القادمة».
وتعمل الشركة القابضة للاتصالات، من خلال شركاتها التابعة على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية، تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتحول الإلكتروني ونقل المعرفة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا، إضافة إلى التعاون الدولي المثمر وفتح آفاق الاستثمار العالمي من خلال التواصل مع عدد من شركات الاتصالات والتقنية الأميركية.