«عمل الوفاق»: إنشاء مركز لتدريب الباحثين عن العمل في غات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 01:44 مساء
اجتماع وزير العمل في حكومة الوفاق مع مسؤولين من غات، 25 فبراير 2021، (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)

أعلنت وزارة العمل في حكومة الوفاق الترتيب لإنشاء مركز لتدريب الباحثين عن العمل في مدينة غات، وإطلاق برامج تدريبية للمرأة وشـريحة ذوي الإعاقة وتدريب موظفي مكتبي العمل غـات والعوينات.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأربعاء بديوان الوزارة، برئاسة الوزير المهدي الأمين وعضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة غات أبكدا الكوني، ومدير مكتب الوزارة بالبلدية السنوسي أجدال، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واتفق على توفير المجلس البلدي غات مبنى ملائما، فيما ستتولى الوزارة تحويله إلى مركز للتدريب، كما تقرر استخدام مراكز دعم المرأة بالمدينة في إطلاق برامج متخصصة لتأهيل النساء في مجالات عمل متعددة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تسجل لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للوقاية من فيروس «كورونا»
دولى
البيت الأبيض: تحديد موعد لاتصال بايدن بالملك سلمان وتقرير عن خاشقجي سيصدر قريبا
دولى
9 أهداف في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مثقفون في سبها يطالبون السلطة التنفيذية الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
«الحديد والصلب» توقع اتفاقية تفاهم مع شركة تركية لتطوير مصنع القطاعات
ليبيا
«فرانس برس»: الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
عربى
«الأدوية الأميركية»: لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد «كوفيد-19» بجرعة واحدة
دولى
عائلات ضحايا هجوم نفذه ضابط سعودي بقاعدة أميركية تقاضي السعودية
عربى
«فرانس برس»: الصين تتمكن رسميا من القضاء على الفقر المدقع
اقتصاد
وفاة مغامر اجتاز الأطلسي 3 مرات إثر تسلقه «كيليمنجارو»
منوعات
أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قياس معدل ضربات القلب بهواتف «بيكسل»