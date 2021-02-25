صنع الله يشارك في مؤتمر الدول المصدرة للغاز

صنع الله خلال مشاركته في مؤتمر منتدى الدول المصدرة للغاز، 24 فبراير 2021، (مؤسسة النفط)

شارك رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله في مؤتمر منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، لإطلاق التقرير السنوي الخامس حول صناعة الغاز العالمية.

وتضمن المؤتمر، الذي عقد أمس الأربعاء، مداخلات مسؤولين في الدول الأعضاء، ورؤساء المنظمات الدولية المتعلقة بالطاقة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشادت المداخلات بدور المنتدى في مجال صناعة الغاز العالمية، وبما قدمه التقرير السنوي في إصداراته السابقة من معلومات قيمة.

وقدم الأمين العام للمنتدى، الدكتور يوري سنتيورين، عرضا لأهم المؤشرات والمواضيع والبيانات التي تناولها التقرير، وتبع ذلك حلقة نقاش شارك فيها أكثر من 220 خبيرا وباحثا بالمنتدى، إضافة إلى حلقة نقاش لعضو المجلس التنفيذي للمنتدى عن ليبيا الدكتور الطاهر الناجح.