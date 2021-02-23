ممثلة منظمة الصحة العالمية تزور مدينة سرت

ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، الزابيت هوف في مستشفى بن سينا التعليمى بسرت, 23 فبراير 2021. (الإنترنت)

زارت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، الزابيت هوف مستشفى بن سينا التعليمى بسرت، ومركز سرت لعلاج الأورام في إطار الوقوف عن كثب على الاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية الإيوائية التى تقدم خدماتها الصحية للمرضى.

وخصصت الزيارة للتعرف عن وضع القطاع الصحي ومستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، ومدى تأثرها بقلة المعدات والمستلزمات الطبية، وازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل نطاق بلدية سرت، وكذلك ازدياد حالات الأورام في المدينة، إذ وصل العدد الآن لأكثر من 400 حالة مسجلة بمركز سرتن فضلا عن عن الحالات التي تعالج خارج سرت بالمئات.

فيما التقت هوف بالمدير العام للمستشفى د. علي الزرقاء، وكذلك مدير مركز سرت لعلاج الأورام، الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والأخصائيين، وتعرفت من خلالهما على الصورة الكلية إيجابا وسلبا، حتى يتسنى لها عرض تقريرها للمنظمة الأممية وإقرار المساعدات حسب الأولويات العاجلة.

ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، الزابيت هوف في مستشفى بن سينا التعليمى بسرت, 23 فبراير 2021. (الإنترنت)