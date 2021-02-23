طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 12:52 مساء
عناصر طبية تابعة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 489 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الإثنين، منها 189 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ53 حالة، ثم سبها بـ38 حالة، و27 حالة في زوارة، و24 حالة في بني وليد، و21 حالة في جنزور، و18 حالة في الشاطئ، و16 حالة في كل من الزنتان والزاوية المركز، وعشر حالات في أجدابيا، وثماني حالات في كل من ككلة وزليتن، وسبع حالات في غريان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

واكتشفت ست حالات في كل من البريقة والقره بوللي، وخمس حالات في الحرابة، وأربع حالات في صرمان، وثلاث حالات في كل من القطرون والبوانيس ونالوت والقره بوللي، وحالتان في كل من الجفارة والزاوية الغرب وسواني بن آدم وقصر بن غشير، وحالة واحدة في كل من صبراتة والعجيلات وسوق الخميس أمسيحل والمنشية الجميل وتراغن وأم الأرنب وأسبيعة والزاوية الجنوب والعامرية والماية وزلطن.

وتماثل للشفاء 897 مصابا، منهم 671 حالة في طرابلس، و12 حالة في غريان، وتسع حالات في أجدابيا، و24 حالة في البريقة، و16 حالة في كل من قصر بن غشير ونالوت، و15 حالة في كل من زليتن ومصراتة، وثلاث حالات في كل من درج ومسلاتة، و36 حالة في الزاوية المركز، وست حالات في القلعة، و46 حالة في سبها، و25 حالة في الزاوية الغرب.

في حين توفي تسع مصابين، منهم ثلاث حالات في الزاوية الغرب، وحالة في كل من بني وليد ومصراتة وقصر بن غشير وسبها وزليتن وقصر الأخيار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نكسة جديدة لترامب أمام المحكمة العليا بشأن سجلاته الضريبية
دولى
سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19
دولى
بريطانيا تحظر موقتًا دخول طائرات بوينغ 777 أجواءها بعد اشتعال محرك في الولايات ...
دولى
محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 55% من الليبيين يقرون بتدهور وضعهم المعيشي بعد تفشي «كورونا»