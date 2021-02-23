طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

عناصر طبية تابعة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 489 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الإثنين، منها 189 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ53 حالة، ثم سبها بـ38 حالة، و27 حالة في زوارة، و24 حالة في بني وليد، و21 حالة في جنزور، و18 حالة في الشاطئ، و16 حالة في كل من الزنتان والزاوية المركز، وعشر حالات في أجدابيا، وثماني حالات في كل من ككلة وزليتن، وسبع حالات في غريان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

واكتشفت ست حالات في كل من البريقة والقره بوللي، وخمس حالات في الحرابة، وأربع حالات في صرمان، وثلاث حالات في كل من القطرون والبوانيس ونالوت والقره بوللي، وحالتان في كل من الجفارة والزاوية الغرب وسواني بن آدم وقصر بن غشير، وحالة واحدة في كل من صبراتة والعجيلات وسوق الخميس أمسيحل والمنشية الجميل وتراغن وأم الأرنب وأسبيعة والزاوية الجنوب والعامرية والماية وزلطن.

وتماثل للشفاء 897 مصابا، منهم 671 حالة في طرابلس، و12 حالة في غريان، وتسع حالات في أجدابيا، و24 حالة في البريقة، و16 حالة في كل من قصر بن غشير ونالوت، و15 حالة في كل من زليتن ومصراتة، وثلاث حالات في كل من درج ومسلاتة، و36 حالة في الزاوية المركز، وست حالات في القلعة، و46 حالة في سبها، و25 حالة في الزاوية الغرب.

في حين توفي تسع مصابين، منهم ثلاث حالات في الزاوية الغرب، وحالة في كل من بني وليد ومصراتة وقصر بن غشير وسبها وزليتن وقصر الأخيار.