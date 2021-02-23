سيالة يعزي دي مايو في وفاة سفير إيطاليا لدى الكونغو

سيالة ودي مايو. (أرشيفية: الإنترنت)

قدم وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة تعازيه إلى نظيره الإيطالي لوجي دي مايو في وفاة سفير إيطاليا لدى الكونغو الديمقراطية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، حيث أكد دي مايو دعم روما الكامل الحل السياسي في ليبيا، ووقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، حسب بيان إدارة التواصل الخارجي بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولقى السفير الإيطالي في كينشاسا، لوكا أتاناسيو حتفه خلال هجوم مسلح أمس الإثنين، استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي، أثناء زيارة قرب غوما شرق الكونغو.

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان، إن أحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية قتل أيضا في الهجوم.