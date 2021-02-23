المنفي ونائباه يشاركون في احتفالية بذكرى ثورة فبراير في متحف ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 11:35 صباحا
المنفي واللافي والكوني ومعيتيق والمشري خلال حضورهم احتفالية ذكرى الثورة في متحف ليبيا، 22 فبراير 2021، (المكتب الإعلامي للمنفي)

شارك رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني في احتفالية نظمها مكتب دعم السياسات العامة في مقر متحف ليبيا، (قصر الشعب) سابقا، في طرابلس، وذلك للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

حضر الاحتفال، الذي عقد أمس الإثنين، رئيس مجلس الأعلي للدولة خالد المشري، ونواب المجلس الرئاسي الحالي أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق الفريق محمد الحداد، وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي.

المنفي لدى وصوله إلى المتحف
جانب من الفعالية
جانب من الحضور
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