عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن يؤدون القسم القانوني أمام وكيل «الحكم المحلي»

عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن يؤدون القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي، 20 فبراير 2021, (وزارة الحكم المحلي)

أدى عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن، القَسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي، والمكلف تسيير مهام الوزارة عبدالباري شنبارو، صباح اليوم بمدينة زليتن.

وفي الانتخابات الأخيرة بالبلدية، تم تسمية مفتاح الطاهر حمادي عميدًا لبلدية زليتن في الدورة الانتخابية الثانية بالإجماع في احتفالية أشرف عليها رئيس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة شؤون البلديات المكلف فتحي عبدالصمد، بالإضافة إلى عدد من عمداء البلديات وجمع من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية بمدينة زليتن ونخبة من منظمات المجتمع المدني، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وفي 14 فبراير الحالي، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية في كل من زليتن وقصر الأخيار والقره بولي وصبراتة، ونشرتها عبر موقعها على الإنترنت وصفحتها على «فيسبوك».

وأسفرت انتخابات بلدية زليتن، التي جرت في السابع من يناير الماضي، عن فوز قائمة «البوصلة» بمقاعد الفئة العامة بعدما حصلت على 5649 صوتًا، وفوز أبوبكر الصديق مفتاح والي بالمقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله على 5868 صوتًا، وخلود فتحي إبراهيم أبوسنينة بمقعد المرأة بحصولها على 7431 صوتًا.

إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية في زليتن وصبراتة وقصر الأخيار والقره بولي

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي زليتن 43% بواقع 20 ألفًا و521 مقترعًا من إجمالي 47 ألفًا و466 مقترعًا مسجلين بجداول الناخبين، وتنافس في هذه الانتخابات 7 قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة و5 مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار ومرشحتان على المقعد المخصص للمرأة.

عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن يؤدون القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي، 20 فبراير 2021, (وزارة الحكم المحلي)

عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن يؤدون القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي، 20 فبراير 2021, (وزارة الحكم المحلي)

عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن يؤدون القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي، 20 فبراير 2021, (وزارة الحكم المحلي)

عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن يؤدون القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي، 20 فبراير 2021, (وزارة الحكم المحلي)

عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن يؤدون القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي، 20 فبراير 2021, (وزارة الحكم المحلي)