المنفي يستقبل السفير الإيطالي في طرابلس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 20 فبراير 2021, 02:39 مساء
رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي محمد المنفي (يمين) خلال استقباله السفير الإيطالي لدى ليبيا. (المكتب الإعلامي للمنفي).

استقبل رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي محمد المنفي، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وذلك في لقاء عقد اليوم السبت بمدينة طرابلس، وناقش العلاقات بين البلدين.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي أن الأخير أكد «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوروبية».

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول «سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات». كما أنه شهد تهنئة المنفي لإيطاليا على تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة من البرلمان الإيطالي.

وأكد المنفي أن «الحكومة الليبية المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن داخلها للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها».

بدوره، هنأ سعادة السفير الإيطالي رئيس المجلس باختياره من ملتقى الحوار السياسي الليبي، مضيفا أن بلاده «ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار».

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