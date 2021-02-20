«الأرصاد»: أحوال جوية مستقرة على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 11:32 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة السواحل الليبية مستقرة نسبيا اليوم السبت، إذ تبلغ أقصى شدة لسرعة الرياح 20 عقدة، وأقصى درجة حرارة لسطح البحر 19 درجة.

الساحل من رأس أجدير  إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها مـا بـين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 مترا.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

 الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه تتراوح سـرعتها ما بــين 5 و10 عقدات. 

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين  0.25 و0.75 مترا.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج .

-  درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و19 درجة،  والرؤيـة جيدة .

جدول بحالة الطقس في عدد من الموانئ الليبية، السبت، 20 فبراير 2020 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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