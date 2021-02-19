دبيبة يبحث مع عقيلة صالح آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة

عبدالحميد دبيبة، مع عقيلة صالح في طبرق, 19 فبراير 2021. (مجلس النواب)

بحث رئيس الحكومة المنتخبة من الحوار السياسي، عبدالحميد دبيبة، اليوم، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والنائب الثاني الدكتور احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس، آخر المستجدات على الساحة الليبية، وآخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك بعد وصول دبيبة إلى طبرق اليوم، ليزور بعدها مباشرة مقر مجلس النواب.

دبيبة يصل إلى طبرق

ووصل دبيبة إلى مطار طبرق الدولي اليوم، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري.

كما كان في استقباله رئيس أركان القوات الجوية ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الرئاسي ومدير أمن طبرق وعمداء بلديات البطنان، بحسب بيان لمجلس النواب اليوم.

عبدالحميد دبيبة، مع عقيلة صالح في طبرق, 19 فبراير 2021. (مجلس النواب)

عبدالحميد دبيبة، مع عقيلة صالح في طبرق, 19 فبراير 2021. (مجلس النواب)

عبدالحميد دبيبة، مع عقيلة صالح في طبرق, 19 فبراير 2021. (مجلس النواب)