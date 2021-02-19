«الأرصاد»: شبورة على ساحل الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 12:55 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، عدا ساحل الخليج حيث تكون الرؤية متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة 16 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة في الصباح الباكر على ساحل الخليج، لاحتمال ظهور شبورة مائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«توحيد المؤسسة العسكرية» في مباحثات المبعوث الأممي مع النمروش
ليبيا
بلدية سرت تبحث ترتيبات استضافة جلسة مجلس النواب
ليبيا
«ناسا»: الروبوت الجوال «برسفيرنس» حط على سطح المريخ
دولى
«تصدير البضائع فقط»..الجزائر تعطي الضوء الأخضر لفتح معبر حدودي مع ليبيا
ليبيا
العدد 274 من جريدة «الوسط»: جدل تشكيل حكومة عبد الحميد دبيبة.. والعشرية الأولى ...
ليبيا
تواصل محاكمة سيدة ماليزيا الأولى السابقة بتهم فساد
دولى
رسميا.. الإعلان عن جدول مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ارتفاع «بتكوين».. دليل على رزانة أم فقاعة مضاربات؟
اقتصاد
البعثة الأممية تطلع على استعدادات مفوضية الانتخابات لاستحقاق 24 ديسمبر
ليبيا
بورتو يفاجئ يوفنتوس على أرض رونالدو.. ودورتموند يهزم إشبيلية في دوري أبطال ...
رياضة عالمية
بالصور: الثلوج تغطي الأبرق والبيضاء
ليبيا
«العدل الأميركية» تتهم قراصنة كوريين شماليين بمحاولة سرقة 1,3 مليار دولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفجير «ترامب بلاز»