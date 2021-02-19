«الأرصاد»: شبورة على ساحل الخليج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، عدا ساحل الخليج حيث تكون الرؤية متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة 16 درجة مئوية والرؤية جيدة.