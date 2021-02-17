حالة وفاة جديدة جراء «كورونا» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 04:38 مساء
مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، محذرة من تزايد الحالات التي تحتاج لمراكز عزل بسبب تدهور أوضاعها الصحية.

وقالت الإدارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن الحالة تعود لشخص من مدينة بني وليد، وتوفي داخل مركز العزل في مستشفى امعيتيقة.

- بلدية بني وليد تطالب بتوفير مشغلات تحاليل ومستلزمات الوقاية من «كورونا» لفريق الرصد

وقبل يومين، طالب المجلس البلدي بني وليد وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتوفير مشغلات التحاليل الخاصة بفيروس «كورونا» ومستلزمات وقائية لأعضاء فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمدينة.

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