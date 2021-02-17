طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 02:19 مساء
أحد الكوادر الطبية بمركز الرصد في درنة، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 312 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، منها 146 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ30 حالة، ثم سبها بـ21 حالة، و13 حالة في بنغازي، و11 حالة في الزاوية الغرب، وسبع حالات في سرت، وست حالات في كل من يفرن وبني وليد، وخمس حالات في كل من جنزور وزليتن، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

واكتشفت أربع حالات في كل من الرياينة وأجدابيا والرياينة وطبرق والشاطئ والقطرون وظاهر الجبل والخمس والجميل، وثلاث حالات في كل من سواني بن آدم والماية وباطن الجبل والمنشية الجميل والقرة بوللي، وحالتان في كل من زوارة والبريقة والعجيلات والزاوية الجنوب والجفرة، وحالة في كل من صبراتة والرحيبات والكفرة وتراغن وزلطن.

وتماثل للشفاء 867 مصابا، منهم 668 حالة في طرابلس، وخمس حالات في أجدابيا، وثلاث حالات في كل من زليتن والبريقة، و80 حالة في بني وليد، و45 حالة في مصراتة، و21 حالة في سبها، و25 حالة في نالوت، وسبع حالات في الزاوية الغرب، وعشر حالات في زوارة.

في حين توفي خمسة مصابين، بينهم حالتان في كل من العجيلات والزاوية الغرب، وحالة في زوارة.

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