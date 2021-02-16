فتح باب القبول أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بمعهد النفط للتدريب أجدابيا

المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي. (الإنترنت)

شرع معهد النفط للتدريب والتأهيل أجدابيا في استقبال الطلاب المتقدمين لامتحان القبول، حيث تم تشكيل ست لجان لاستقبال ملفات الطلاب، وزعت على أجدابيا، بنغازي وضواحيها، طبرق، البيضاء، الكفرة، تازربو.

وقال منسق الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط خليل البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن المعهد التابع للمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي شرع في استقبال ملفات الطلاب الراغبين للالتحاق به في 13 فبراير الجاري على أن ينتهي موعد التقديم في 25 فبراير.

وكشف أن المعهد حدد 28 فبراير الجاري موعدًا لاختبارات القبول به، مشيرًا إلى أن الاختبارات ستجرى للمتقدمين في مقررات الشهادة الإعدادية وهي «الرياضيات، العلوم، الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية».