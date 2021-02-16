الانتهاء من صيانة قسم الأشعة بمستشفى الشهيد عطية الكاسح الكفرة

قسم الأشعة بمستشفى الشهيد عطية الكاسح الكفرة, (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي - الكفرة، عن الانتهاء بشكل كامل من صيانة قسم الأشعة بالمستشفى بعد توقف لفترة طويلة.

وافتتحت إدارة المستشفى اليوم قسم الأشعة بعد إعادة تحويره، وإزالة الأجهزة القديمة وغير الصالحة للاستعمال، التي كانت تعمل عن طريق التحميض اليدوي والغرف المظلمة، ليتم تركيب جهاز حديث في القسم سهل الاستخدام ومتطور وذي جودة عالية في التصوير، كذلك تم صيانة أرضية القسم بعدما كانت متهالكة.

وتابع المستشفى في بيان اليوم أن الجهاز الجديد متطور وسيعمل بتوصيل شاشات لباقي الأقسام، للتسهيل على الأطباء سرعة التشخيص، مع العلم بأن آخر جهاز تم تركيبه كان في العام 2004.

قسم الأشعة بمستشفى الشهيد عطية الكاسح الكفرة, (صفحة المستشفى على فيسبوك)

قسم الأشعة بمستشفى الشهيد عطية الكاسح الكفرة, (صفحة المستشفى على فيسبوك)