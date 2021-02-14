وصول وفد مصري إلى طرابلس تمهيدا لإعادة افتتاح السفارة المصرية قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 11:39 مساء
سامح شكري (يمين) خلال اجتماعه مع سيالة في العاصمة المصرية القاهرة، 9 فبراير 2021. (خارجية الوفاق)

قالت مصادر بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن وفدا من الخارجية المصرية مصريا وصل اليوم العاصمة طرابلس، ضمن عملية التنسيق الجارية بين ليبيا ومصر لإعادة افتتاح سفارة القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر في تصريحات متطابقة إلى «بوابة الوسط»، أن الزيارة «جاءت بناء على المحادثات التي أجراها وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة مع المسؤولين المصريين»، خلال حضوره اجتماعات وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي.

إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس
وأوضحت المصادر نفسها أن ترتيبات جرى اتخاذها مؤخرا بهدف عودة العمل بالسفارة المصرية بالعاصمة طرابلس، واستئناف العمل لتقدم الخدمات القنصلية إلى كافة للمواطنين الليبيين، بما فيها منح تأشيرات الدخول إلى مصر.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ورئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة، حيث هنأ الاثنين بتولي السلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد بحلول ديسمبر المقبل.

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