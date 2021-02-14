مشاورات جزائرية مع كوبيش لدعم المسار السياسي في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 14 فبراير 2021, 10:52 مساء
صورة مركبة لبوقادوم وكوبيش (الإنترنت).

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأحد، إنه تحدث هاتفيًّا مع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، يان كوبيش، حول محورين رئيسيين لدفع المسار السياسي الأممي لحل الأزمة.

وأوضح بوقادوم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، اليوم، أنه أجرى مشاورات مع كوبيش حول «‏سبل الدفع بالمسار السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية ودور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود»، مشددًا على ضرورة أن تخذ هذه الجهود في الحسبان «حفظ وحدة وسيادة ليبيا بعيدًا عن التدخلات الأجنبية».

مهام الحكومة الليبية الجديدة
ومنذ مباشرة مهامه رسميًّا، منذ أسبوع، أجرى كوبيش مشاورات مكثفة مع الفاعلين الدوليين حول سبل دعم المسار السياسي والانتخابات المقررة بنهاية العام، كما تشاور مع مختلف الأطراف الليبية حول مهام الحكومة الجديدة التي تحتاج إلى ضوء أخضر من البرلمان لبدء نشاطها الرسمي أو تعاد مسألة البت في أمرها إلى ملتقى الحوار الوطني، وفق الأمم المتحدة.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف، في 5 فبراير، برعاية أممية، كلًّا من محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعضوية موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، وعبد الحميد دبيبة رئيسًا للحكومة والذين توكل إليهم مهمة إدارة شؤون البلاد بشكل موقت، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
اتحاد الكرة الليبي يعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في الدوري
رياضة محلية
لبنان يباشر حملة التطعيم ضد «كوفيد-19»
عربى
كوسوفو: هل تنهي الانتخابات سيطرة جيل الحرب من السياسيين على الحكم
دولى
مرسيدس تصل للسيارة 50 مليون
سيارات
إعدام شحنة عصير برتقال واردة من تركيا في مصراتة
ليبيا
مانشستر سيتي يسحق توتنهام في طريق صدارة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يبرئ الرئيس السابق ترامب من تهمة «الحض على التمرد»
دولى
«فرانس برس»: العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن تبدو متوترة من البداية
دولى
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة المركبات الآلية بطرابلس
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسبار «الأمل» الإماراتي يرسل أولى صوره عن المريخ