بدء الاستعدادات للاحتفال بالذكرى 10 لثورة فبراير بحضور دبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 04:45 مساء
دبيبة يتابع الاستعداد للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. 13 فبراير 2021. (طرابلس)

بدأت منذ قليل الاستعدادات للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير بميدان الشهداء في طرابلس، بحضور رئيس الوزراء المختار من قبل الحوار السياسي، عبد الحميد دبيبة، بحسب ما ظهر في مجموعة من الصور المتداولة.

كما تحركت 100 سيارة إسعاف تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ صوب ميدان الشهداء لتأمين الاحتفال والاستعداد لانطلاق اعياد ثورة فبراير المجيدة تحت عنوان «عشر سنوات من الثورة إلى الدولة».

فيما التقى دبيبة فرق الإسعاف التي تجمعت في ميدان الشهداء.

جانب من الاستعداد للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. 13 فبراير 2021. (طرابلس)
جانب من الاستعداد للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. 13 فبراير 2021. (طرابلس)
جانب من الاستعداد للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. 13 فبراير 2021. (طرابلس)
جانب من الاستعداد للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. 13 فبراير 2021. (طرابلس)
جانب من الاستعداد للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة فبراير. 13 فبراير 2021. (طرابلس)
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