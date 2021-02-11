38 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب

عينات تحليل لفيروس كورونا. (أرشيفية: مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ)

أعلن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في بلديات المنطقة الجنوبية، إضافة إلى شفاء 27 مصابا.

وتسلم المركز 71 عينة أمس الأربعاء، منها 33 عينة سلبية، و38 حالة موجبة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوزعت الإصابات بواقع 27 حالة في سبها، وأربع حالات في الشاطئ، وثلاث حالات في كل من أم الأرانب وتمنهنت، وحالة واحدة في هون.

وفرض المجلس البلدي سبها إغلاقا جزئيا في المدينة اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في المدينة.