انقاذ 209 مهاجر شمال الخمس

المهاجرين بعد وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. (الناطق باسم القوات البحرية الليبية)

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية عن انقاذ 209 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب شمال مدينة الخمس، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن عملية الانقاذ جرت وفق المعايير الخاصة بالانقاذ البحري.

وقال الناطق باسم القوات البحري أن انقاذ هؤلاء المهجرين جرى عبر عمليتين ناجحتين نفذهما الزورق أوباري والزورق صبراتة، مشيرا إلى نقل المهاجرين وإنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين فور وصولهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار المصدر إلى تعرض أحد أفراد طاقم الزورق صبراتة «للاعتداء من قبل المهاجرين مما تسبب كسر في يده»، وأيضا «محاولة هروب أحد المهاجرين من قاعدة طرابلس البحرية وأخر قام بالقفز من الزورق في حوض القاعدة وتم إنقاذه».

المهاجرين بعد وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. (الناطق باسم القوات البحرية الليبية)

المهاجرين بعد وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية. (الناطق باسم القوات البحرية الليبية)