صيانة معدات الإطفاء بمحطة داخل حقل «السماح» النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 07:59 مساء
صيانة معدات الإطفاء بمحطة داخل حقل «السماح» النفطي، 10 فبراير 2021. (شركة الواحة للنفط)

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الأربعاء، صيانة معدات الإطفاء الخاصة بمحطة «بالحيظان» في حقل السماح النفطي.

وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن أعمال الصيانة أجراها قسما السلامة والصيانة وورشة اللحام بحقل السماح، وشملت الإشراف على توفير اشتراطات السلامة أثناء أعمال صيانة خط بئر رقم «L41» داخل محطة «LA3».

- شركة الواحة تشرع في إعادة الإنتاج بعد صيانة خط شحن يربط حقلين نفطيين بميناء السدرة

وشرعت شركة الواحة للنفط، نهاية يناير الماضي، في إعادة إنتاج الخام بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الضرورية على خط الشحن 32 بوصة الواصل بين حقلي «السماح» و«الظهرة» وميناء السدرة.

صيانة معدات الإطفاء بمحطة داخل حقل «السماح» النفطي، 10 فبراير 2021. (شركة الواحة للنفط)
صيانة معدات الإطفاء بمحطة داخل حقل «السماح» النفطي، 10 فبراير 2021. (شركة الواحة للنفط)
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