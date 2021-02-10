محادثات تونسية - تركية حول «الخطوة الإيجابية» في المسار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 04:58 مساء
وزيرا خارجية تونس وتركيا. (حساب الجرندي على تويتر)

رحب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في محادثات هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا واصفين الخطوة بـ«الإيجابية في المسار السياسي السلمي».

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، إن الاتصال «تناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة المتوسط، لا سيما التطورات الإيجابية الحاصلة في الشقيقة ليبيا إثر انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة».

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، سلطة تنفيذية موقتة تضم عبد الحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، ومحمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

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وأول أمس الإثنين تعهد عثمان الجرندي، لعبد الحميد دبيبة بمؤازرة الليبيين حتى يستكملوا مسارهم السياسي التوافقي بنجاح ويتفرغوا لبناء المؤسسات الدستورية ولجهود الإعمار. فيما هنأ الرئيس التركي طيب رجب إردوغان، المنفي ودبيبة في محادثات هاتفية. لكنه اشترط أمس الثلاثاء انسحاب القوات الأجنبية الأخرى من الأراضي الليبية لسحب قواته التي تكتفي بتقديم الاستشارة والتدريب لقوات حكومة الوفاق، حسب قوله.

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