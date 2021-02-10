دي مايو يهنئ المنفي بتولي المجلس الرئاسي ويدعوه لزيارة إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 03:22 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

 ودعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو،  رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لزيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا دعم بلاده للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتلقى المنفي، اتصالا هاتفيا من لويجي دي مايو، لتهنئته بتولي المنصب الجديد، وفق ما افادت وكالة أنساميد الإيطالية.

كما بحث الطرفان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والجمعة، أعلنت البعثة الأممية فوز عبدالحميد محمد دبيبة، بتشكيل الحكومة التنفيذية الموقتة، فيما سيترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي

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