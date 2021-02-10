«الرئاسي» يكلف لجنة بإعداد مواصفات مشروع تركيب وحدتي كهرباء في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 02:52 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تشكيل لجنة من الشركة العامة للكهرباء وشركة الاتحاد العربي للمقاولات، تتولى إعداد المواصفات الفنية وكراسة الشروطة العامة لمشروع توريد وتركيب وحدتي كهرباء غازيتين بقدرة 650 ميغاوات في مدينة زليتن.

وستتولى اللجنة تحديد الشركات العالمية التي يستوجب دعوتها للدخول في العطاء، ودراسة العروض المقدمة من النواحي الفنية والمالية والتعاقدية، حسب صورة القرار المنشور على صفحة بلدية زليتن في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وكلفت اللجنة بتقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها للعرض على رئيس المجلس الرئاسي.

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