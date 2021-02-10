بالصور: وفد تركي رفيع المستوى يزور بلدية الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 12:32 مساء
من زيارة الوفد التركي إلى بلدية الزاوية, 9 فبراير 2021. (بلدية الزاوية)

زار وفد تركي رفيع المستوى، أمس الثلاثاء، بلدية الزاوية، ضم وزير التمدن والبيئة حسن سوفر، وسفير تركيا لدى ليبيا سرحان آكسن، ومستشارين من الخارجية التركية والوزارات المعنية بشؤون البيئة والخدمات المحلية.

وبحسب بيان لبلدية الزاوية الثلاثاء، تأتي الزيارة «في إطار تثبيت أواصر التعاون والإخاء والتنمية نحو دولة مدنية»، كما أنها نتاج سلسة حوارات سابقة مع أنقرة ضمن دعم تركيا بعض المدن بليبيا، بعدما «بادرت الرئاسة التركية بمبادرة دعم الاستقرار في ليبيا من خلال البلديات»، موضحا أن هذا الدعم المبدئي مستهدف منه سبع بلديات منها الزاوية.

فيما كان من ضمن الحضور المصاحب للوفد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتورعبدالباري شنبارو، المكلف بتسيير مهام الوزارة.

وكان في استقبال الوفد عميد وأعضاء ووكيل ديوان المجلس البلدي، ومدير أمن الزاوية ومدير مستشفى الزاوية التعليمي، ومسؤولون بالقطاعات ومجلس أعيان وحكماء الزاوية وبعض الأهالي.

وأوضح بيان البلدية أن الحاضرين انتقلوا إلى موقع ميناء الزاوية التجاري للاطلاع على المكان، وذلك بعد الانتهاء من بروتوكول الزيارة والكلمات التي وزعت على الضيوف.

من زيارة الوفد التركي إلى بلدية الزاوية, 9 فبراير 2021. (بلدية الزاوية)
من زيارة الوفد التركي إلى بلدية الزاوية, 9 فبراير 2021. (بلدية الزاوية)
من زيارة الوفد التركي إلى بلدية الزاوية, 9 فبراير 2021. (بلدية الزاوية)
من زيارة الوفد التركي إلى بلدية الزاوية, 9 فبراير 2021. (بلدية الزاوية)
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